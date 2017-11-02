Вятрович выдвинул Польше встречные претензии и отреагировал на "угрозы"

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Польша тормозит решение проблемы взаимной легализации памятников.



Так он прокомментировал телеканалу "112 Украина" слова польского сенатора и историка Яна Жарина, который обвинил Украину в варварском поведении по вопросам исторической памяти.



По словам Вятровича, никаких оснований для таких обвинений нет.

"Это мне напоминает нашего восточного соседа, который видит себя "Третьим Римом". Боюсь, что уже появились польские политики, которые видят Польшу "Четвертым Римом" – и очевидно, здесь речь идет о каких-то имперских замашках", – сказал украинский историк.



"Именно на территории Польши за последние 3 года 14 раз были осквернены кресты на украинских могилах. А на украинской территории было 4 случая осквернения польских памятников – все те памятники восстановлены. На польской территории ни один украинский памятник до сих пор не восстановлен", – заявил Вятрович.



"Если говорить о варварстве – очевидно, надо говорить именно о варварстве на польской территории по отношению к украинским памятникам", – добавил он.

Вятрович заявил: "Именно отсутствие реакции польских властей на акты осквернения и вандализма в течение 3 лет, а таких было 15 – последний произошел в апреле, накануне годовщины акции "Висла", именно отсутствие реакции и желания расследовать, хотя эти акты шли в прямом эфире, записывались на видео... именно это заставило нас заявить, что мы приостанавливаем процесс легализации польских памятников и выдачу разрешений на поиск польских могил на украинской территории".



"Мы ожидали, что после этого будет желание польской стороны для того, чтобы решить эту проблему. Считаем, что она совершенно поддается решению. Вместо этого мы видим сейчас желание раздуть проблему, нежелание садиться за стол переговоров, желание создавать какие-то новые структуры и постоянные политические угрозы с польской стороны", – добавил он.

К таким угрозам Вятрович отнес заявление министра иностранных дел Польши Витольда Ващиковского о возможности объявить персонами нон грата в Польше украинских чиновников, которые мешают незаконным польским памятникам на украинской территории.



"Это совершенно невероятное заявление – объявлять персонами нон грата всех должностных лиц за их требование соблюдать действующего в Украине законодательство. Это совершенно невиданные подходы к международной политике", – заявил руководитель Украинского института национальной памяти.



Вятрович сказал, что в Польше около 40-50 украинских памятников неподобающе оформлены с точки зрения польского законодательства, а в Украине более 150 польских памятников не имеют надлежащего законодательного оформления.



По его словам, украинская сторона предлагала легализовать все памятники на все, но польская сторона "это предложение не принимает и не предлагает ничего другого".



"Тем временем уничтожаются украинские памятники в Польше и возникают новые незаконные польские памятники в Украине – на днях соорудили такой памятник в Винницкой области", – заявил чиновник.



По словам Вятровича, пока состоялась только одна встреча уполномоченных органов, а политизация процесса продолжается.