Аброськин похвастался низким количеством умышленных убийств в Украине
Первый заместитель главы Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что количество зарегистрированных в 2017 году умышленных убийств является самой низкой за последние 20 лет.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Аброськин отметил, что количество убийств, зарегистрированных в течение девяти месяцев этого года, в три раза ниже пикового значения 2000 года.
"Согласно данным статистики за период с 1997 по 2017 годы, количество умышленных убийств, совершенных в течение девяти месяцев каждого года, колебалась от пикового значения в 3494 таких преступления (2000 год) до самого низкого показателя, зафиксированного в этом году - 1185 умышленных убийств . Поэтому количество убийств, совершенных в течение 9 месяцев 2017 года, по сравнению с прошлыми годами уменьшилось почти втрое", - сказал он.
По его словам, за последние сутки в Украине не зафиксировано ни одного убийства.
Ранее Аброськин похвастался, что в Украине раскрывают 88% умышленных убийств и покушений.
Также Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что правоохранители близки к раскрытию ряда резонансных убийств, кроме подрыва журналиста Павла Шеремета.
Пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде" заявил, что Амину Окуеву и ее мужа Адама Осмаева расстреляли из автоматического оружия.
Как известно, вечером 30 октября на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха Киевской Области неизвестные обстреляли из кустов автомобиль Амины Окуевой, она погибла.
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