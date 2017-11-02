На судью, которая отказалась взыскать 100 млн с Насирова, подали жалобу

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" подала жалобу в Высший совет правосудия на судью Соломенского райсуда Киева Светлану Кушнир, которая отказала во взыскании 100 миллионов гривен залога экс-главы ДФС Романа Насирова.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на "ЦПК".

"В тексте жалобы активисты привели доказательства действительности несданных паспортов Романа Насирова, обнародованные журналистами программы "Схемы", которые судья не приняла во внимание, и просят привлечь ее к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

Юристы увидели в действиях судьи дисциплинарный проступок и утверждают, что судья нарушила ч.8 ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса, в которой говорится об обращении залога в доход государства за нарушения подозреваемым ее условий.

Отмечается, что теперь Высший совет правосудия имеет 45 дней, чтобы рассмотреть жалобу.

Ранее, 8 июня Соломенский районный суд Киева отклонил ходатайство детективов НАБУ и прокуроров САП по взысканию в доход государства 100 миллионов гривен залога отстраненного председателя ДФС Романа Насирова из-за нарушения им условий избранной меры пресечения.

Тогда судья не обратила внимания на доказательства детективов, что у Насирова может быть британский паспорт. Она поверила защите Насирова о том, что Миграционная служба аннулировала его второй украинский загранпаспорт.

Позже СМИ утверждали, что Насиров нарушил условия меры пресечения и приводили новые доказательства предоставления защитой Насирова ложной информации.

Как известно, 8 марта Соломенский райсуд Киева избрал отстраненному голове ДФС Роману Насиров меру пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой внесения залога в 100 млн гривен. Вечером 16 марта Насиров вышел из СИЗО в Киеве после того, как его родные внесли залог.

23 августа Соломенский районный суд Киева обязал Насирова носить электронный браслет еще 60 дней.

Насирова подозревают в том, что он в 2015-2016 годах, действуя в интересах нардепа Александра Онищенко, дал руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга ООО "Фирма" Хас ", ООО" Карпатнадраинвест ", ООО" Надра Геоцентр ".