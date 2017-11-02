Боевики стреляли в Донецком и Приморском направлениях, есть раненый - штаб

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Четверг, 2 ноября 2017, 18:25

Боевики уменьшили количество обстрелов позиций украинской армии. Однако полного соблюдения режима тишины в Донбассе не было, из-за чего был ранен один украинский боец.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 2 ноября 2017.

Отмечается, что неподалеку Крымского боевики дважды били по украинским позициям с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С этого же оружия, ночью, на Донецком направлении пророссийские наемники обстреляли защитников Каменки. Наши воины жестко ответили врагу с пехотного вооружения", - говорится в сообщении.

В результате этого противостояния получил ранения один боец ​​АТО. Пострадавший находится в военно-медицинском учреждении, у него удовлетворительное состояние здоровья, добавили в пресс-центре.

"На Приморском направлении противник в очередной раз пренебрегая мирными договоренностями применял минометы калибра 120 миллиметров на подступах к Старогнатовке", - отмечается в сообщении.

Всего с начала суток российско-оккупационные группировки 4 раза нарушили перемирие. Вооруженные силы трижды применяли оружие на поражение противника.

Темы: АТО Донбасс война Росcия
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