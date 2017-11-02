США готовит обвинения против чиновников РФ из-за вмешательства в выборы

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Четверг, 2 ноября 2017, 19:22

Министерство юстиции США определило как минимум шесть членов российского правительства, причастных к взлому серверов Демократической партии и изъятии конфиденциальной информации, которая стала публичной во время президентских выборов 2016 года.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, которые знакомы с расследованием.

"Прокуроры и агенты собрали улики против российских чиновников, и в следующем году они могут выдвинуть обвинения", - говорится в сообщении.

По информации издания, обсуждение этого дела находятся на ранних стадиях.

Отмечается, что представитель Министерства юстиции США и представитель ФБР отказались комментировать выявление российских чиновников, связанных со взломом серверов Демократической партии.

Посольство России не ответило изданию на запрос на комментарий.

Как известно, ЦРУ в секретном докладе пришло к выводу, что Россия вмешаласьв ход президентских выборов, чтобы помочь победить Дональду Трампу.

При этом, как сообщалось, у разведки есть доказательства, что именно Россия передала WikiLeaks похищенные хакерами материалы Национального комитета Демократической партии через третью сторону.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сказал, Ассанж сказал, что не получал похищенные письма Хиллари Клинтон и ее помощника Джона Подесты от какого-либо государства. Но он не исключает возможности того, что он получил материалы от третьей стороны.

Темы: США Росcия
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