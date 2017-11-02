НАБУ подозревает 4 сотрудников "Укрзализныци" в растрате 20 млн гривен

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Четверг, 2 ноября 2017, 19:36

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении четырем лицам в завладении более 20 млн грн государственного предприятия "Укрзализнычпостач", которое является филиалом ОАО "Укрзализныця".

Об этом сообщает НАБУ.

"По версии следствия, в течение 2014 служебные лица ГП "Укрзалиничпостач" вступили в предварительный сговор с представителями одного из частных предприятий, которое намеревалось поставить метизную продукцию для нужд "Укрзализныци", - говорится в сообщении.

По договоренности должностные лица "Укрзализныци" помогли выбранному ООО победить в тендере, после чего заключили соглашение на поставку метизной продукции по ценам, которые на тот момент почти вдвое превышали среднерыночные.

В результате, по версии следствия, "Укрзализныци" был нанесен имущественный ущерб в размере более 20 млн грн.

Среди подозреваемых - заместитель директора ГП "Укрзализнычпостач", начальник управления закупочных процедур ГП "Укрзализнычпостач", директор предприятия-поставщика и финансовый директор группы компаний, в которую входило предприятие-поставщик.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Детективы НАБУ устанавливают местонахождение еще одного человека, который, вероятно, причастен к совершению преступления. Этому лицу также собираются сообщить о подозрении.

Отмечается, что в НАБУ осуществляют данное расследование с июля 2016 года. Всего в работе детективов НАБУ почти 20 уголовных производств по разоблачению коррупционных схем на "Укрзализныци".

Темы: НАБУ Укрзализныця
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