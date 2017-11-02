СБУ задержала россиян за сожжение авто семьи нардепа и организацию фейковых митингов

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Четверг, 2 ноября 2017, 20:37

Сотрудники СБУ поймали россиянина, который сжег автомобиль, принадлежащий семье одного из народных депутатов.

Об этом сообщает СБУ.

"Во время отработки других членов группы сотрудники спецслужбы выяснили, что еще один гражданин РФ, который временно проживает в Днепропетровской области, ночью 21 октября 2017 по заказу российской стороны сжег автомобиль, который принадлежит семье одного из народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

Позже силовики задокументировали попытки приобретения россиянином оружия и отравляющих веществ.

"Во время подготовки злоумышленника к очередному преступлению в столице он был задержан. Правоохранители изъяли у гражданина РФ боевую гранату и холодное оружие", - сообщили в СБУ.

Кроме того, в районе Южного железнодорожного вокзала также обнаружили сделанную задержанным россиянином закладку с компонентами зажигания готовыми к использованию.

В СБУ добавили, что для облегчения работы, россиянин использовал форму сотрудника спецподразделения Нацполиции. Сейчас продолжаются следственные действия.

Кроме этого россиянина, сотрудники СБУ разоблачили еще одного гражданина России. В ведомстве установили, что он начал активный поиск лиц, способных за денежное вознаграждение организовать акции протеста, с блокированием транспортных магистралей.

"По заданию кураторов он также планировал организовать фейковый "палаточный городок" под Министерством образования и науки, якобы в знак протеста против принятия нового закона "Об образовании", - рассказали в СБУ.

Правоохранители задокументировали намерения злоумышленника и выдворили его за пределы Украины за антигосударственную деятельность.

Темы: Росcия СБУ
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