Сын Авакова назвал суд над ним "попыткой политического давления на отца"

Сын министра внутренних дел Арсена Авакова Александр назвал "дело рюкзаков" "попыткой политического давления на отца".

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Уголовное расследование в отношении меня не имеет ничего общего с юриспруденцией и борьбой с коррупцией - это попытка политического давления на моего отца", - утверждает Александр Аваков.

Он подчеркнул, что не получал денег из госбюджета.

"Ни я, ни предпринимательские структуры, которые имеют отношение ко мне или нашей семьи никогда не получали ни копейки из госбюджета, а тем более - бюджета МВД. Это наша принципиальная позиция", - написал он.

Сын министра МВД уверен, что сможет защитить свое имя и доказать свою невиновность.

Как известно, 31 октября НАБУ проводило обыски у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра.

Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что проводит обыски по делу о возможной растрате государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел Украины.



Позже стало известно о задержании сына Авакова и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

Также, по данным источника УП в правоохранительных органах, третьим задержанным является харьковчанин, в 2014 году руководитель ИТ-компании "Turboseo", Владимир Литвин.

НАБУ сообщило о подозрении двум из трех фигурантов дела о растратегосударственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел.

Вечером 31 октября правоохранительные органы доставили сына Александра Авакова в изолятор временного содержания.

1 ноября сообщили о подозрении третьему задержанном по этому делу – Владимиру Литвину.

В тот же день Соломенский райсуд Киева отпустил сына министра внутренних дел Александра Авакова под личное обязательство.

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