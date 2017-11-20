"Динамо" обжалует техническое поражение от "Мариуполя" в Лозанне - Суркис

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Понедельник, 20 ноября 2017, 00:04


Президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил, что клуб будет оспаривать техническое поражение от "Мариуполя" в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).
Об этом он заявил в эфире программы "Профутбол", передает Укринформ.

"Мы будем решать все в правовом поле. Больше мне нечего сказать. Пойдем в Спортивный суд? Обязательно. Независимый суд должен расставить все по своим местам", - подчеркнул Суркис.

Как известно, во вторник, 14 ноября Апелляционный комитет Федерации футбола Украины присудил киевскому "Динамо" техническое поражение за отказ приехать на матч 7 тура украинской Премьер-лиги с ФК "Мариуполь".

Ранее сообщалось, что "Мариуполь" ответил отказом на просьбу "Динамо" переиграть матч 7 тура.

Против переигровки матча "Мариуполь" - "Динамо" выступали еще три клуба УПЛ - "Шахтер", "Ворскла" и "Верес".

Темы: футбол Суркис
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