Израиль планирует депортировать 40 тысяч африканских беженцев

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Понедельник, 20 ноября 2017, 01:04

Израиль планирует депортировать в "третьи страны" около 40 тысяч африканских беженцев.

Об этом заявил премье-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает DW.

"Уже депортированы 20 тысяч иммигрантов из Африки, а после возведения ограждений на границе с Египтом поток беженцев почти прекратился. Следующий этап интенсивных депортаций возможен благодаря международным договоренностям и позволит депортировать еще 40 тысяч иммигрантов без их согласия", - подчеркнул Нетаньяху.

В то же время Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев выразило обеспокоенность относительно планов Израиля и безопасности беженцев.

"Израиль юридически обязан защищать беженцев и других людей, которые нуждаются в защите", - подчеркнул представитель Управления Фолькер Тюрк.

Также сообщается, что правительство Израиля планирует закрыть лагерь временного содержания беженцев Холот в пустыне Негев.

Темы: Израиль
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