Пожар в Пекине: 19 погибших
В пожаре в жилом доме Пекина погибли 19 человек, еще 8 - получили ранения.
Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местную полицию.
Пожар вспыхнул в южном районе Дасин, где живут преимущественно трудовые мигранты.
Более 30 пожарных машин из 14 различных бригад больше 3 часов тушили огонь, вспыхнувший ночью.
House fire in southern Beijing suburb kills 19, injures 8 - https://t.co/sFp8yOSk4x pic.twitter.com/6bREKsj4Kx— OnCik (@OnCikCom) November 19, 2017
Причина пожара пока неизвестна. Но полиция Пекина сообщает о задержании нескольких подозреваемых.
Как известно, ранее масштабные лесные пожары в Португалии унесли жизни 43 человек.
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