США должны признать Голодомор геноцидом - Чалый

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Понедельник, 20 ноября 2017, 02:18

Украина будет прилагать дипломатические усилия, чтобы Конгресс США принял резолюцию о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Об этом на своей странице в Facebook написал посол Украины в США Валерий Чалый.

"Пришло время официально в США признать Голодомор против украинского народа геноцидом. Когда-то попытка уже была. Неудачная. Но мы снова пойдем в Конгресс США, чтобы добиться правды и справедливости и принять в следующем году соответствующую резолюцию", - отметил посол.

Как известно, ранее Конгресс США представил проект резолюции о признании Голодомора геноцидом.

Кроме того, Госдеп США осудил попытки оспорить исторический факт Голодомора в Украине

Темы: голодомор Украина США
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