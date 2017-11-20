Коалиционные переговоры в Германии завершились провалом

Представители трех немецких политических сил - блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), Свободной демократической партии (СВДП) и партии "Союз-90/Зеленые" - не смогли договориться о создании коалиции из-за внезапного выхода из переговоров "Свободных демократов".

Об этом сообщает Reuters.

После того, как Свободная демократическая партия вышла из переговоров, канцлер Ангела Меркель сообщила президенту ФРГ, что не может сформировать коалицию.

"Время задуматься, как дальше двигаться Германии. Как канцлер, я буду делать все для того, чтобы успешно управлять страной в эти тяжелые недели", - заявила Меркель.

"Мы были бы вынуждены отказаться от наших основных принципов и от всего, к чему мы стремились долгие годы. Мы не будем подводить наших избирателей, поддерживая политический курс, в который мы не верим. Лучше не управлять страной, чем управлять неправильно. Сегодня, после недель переговоров, мы имеем перед собой список противоречий, открытых вопросов и конфликтов", - подчеркнул лидер "Свободных демократов" Кристиан Линднер.

Den Geist des Sondierungspapiers können wir nicht verantworten. Wir wären gezwungen, unsere Grundsätze aufzugeben und alles das, wofür wir Jahre gearbeitet haben. Wir werden unsere Wähler nicht im Stich lassen, indem wir eine Politik mittragen, von der wir nicht überzeugt sind. pic.twitter.com/Jnw6ukJFRL — FDP (@fdp) November 19, 2017

Как известно, предварительные консультации по созданию так называемой коалиции "Ямайка" продолжаются с 18 октября.

Наибольшие разногласия участников консультаций вызваны темами, касающиеся беженцев и борьбы против изменений климата. Одно из наиболее спорных вопросов - воссоединение семей беженцев. Принципиальные разногласия также вызывает вопрос отказа от угольной энергетики.