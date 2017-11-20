Коалиционные переговоры в Германии завершились провалом

820 просмотров
Понедельник, 20 ноября 2017, 03:05

Представители трех немецких политических сил - блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), Свободной демократической партии (СВДП) и партии "Союз-90/Зеленые" - не смогли договориться о создании коалиции из-за внезапного выхода из переговоров "Свободных демократов".

Об этом сообщает Reuters.

После того, как Свободная демократическая партия вышла из переговоров, канцлер Ангела Меркель сообщила президенту ФРГ, что не может сформировать коалицию.

"Время задуматься, как дальше двигаться Германии. Как канцлер, я буду делать все для того, чтобы успешно управлять страной в эти тяжелые недели", - заявила Меркель.

"Мы были бы вынуждены отказаться от наших основных принципов и от всего, к чему мы стремились долгие годы. Мы не будем подводить наших избирателей, поддерживая политический курс, в который мы не верим. Лучше не управлять страной, чем управлять неправильно. Сегодня, после недель переговоров, мы имеем перед собой список противоречий, открытых вопросов и конфликтов", - подчеркнул лидер "Свободных демократов" Кристиан Линднер.

Как известно, предварительные консультации по созданию так называемой коалиции "Ямайка" продолжаются с 18 октября. 

Наибольшие разногласия участников консультаций вызваны темами, касающиеся беженцев и борьбы против изменений климата. Одно из наиболее спорных вопросов - воссоединение семей беженцев. Принципиальные разногласия также вызывает вопрос отказа от угольной энергетики.

Темы: Германия коалиция Меркель
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Глава разведки ФРГ: Не стоит питать надежды относительно Крыма 15 ноября 2017, 08:59
Разведка Германии видит в РФ потенциальную угрозу 15 ноября 2017, 06:08
"Ямайка" или правительство меньшинства: чем завершатся коалиционные переговоры в Германии 14 ноября 2017, 13:30
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
РФ спровоцировала гуманитарную катастрофу на Донбассе - Климкин
Президент Зимбабве Мугабе не подал в отставку
Аваков: В НФ уже готовый проект изменения Конституции
Президент Зимбабве Мугабе подает в отставку - AP
Все новости
исследование

Привычки, которые на самом деле вас старят

киев

Туалеты на месте кабинета Грушевского? Реставрация Дома учителя

Видео

#ElonMuskDiscoverUkraine: школьники зовут к себе Илона Маска