Сутки в АТО: 26 обстрелов, 1 боец ​​ВСУ травмирован

294 просмотра
Понедельник, 20 ноября 2017, 06:12

За прошедшие сутки, 19 ноября, боевики 26 раз нарушили перемирие - 1 боец ​​ВСУ травмирован.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Ситуация в районе проведения АТО остается сложной. На разных участках линии соприкосновения российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности, применяя артиллерию, танковое вооружение и минометы", - говорится в заявлении.

Прошлые сутки отличились осложнением обстановки на Луганском направлении - враг вел огонь из вооружения танка, БМП, 120-ти и 82-мм минометов и гранатометов в районе Троицкого.

В темное время суток противник выпустил 20 снарядов калибра 152-мм по оборонным укреплениям возле Причепиловки, с 82-мм минометов вел огонь по защитникам Новоалександровки и Луганского.

На этом же направлении противник активно применял пехотное вооружение.

Защитников Луганского российские наемники неоднократно обстреливали из вооружения БМП, а опорные пункты возле Станицы Луганской, Светлодарска, Новотошковского, Крымского, Новолуганского и Богуславска незаконные вооруженные формирования обстреливали в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении эпицентр вооруженной нестабильности переместился из Приазовья в пригород Авдеевки.

Боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали несколько участков на подступах к этому прифронтовому города и в районе Каменки.

Военнослужащие сил АТО 16 раз открывали огонь в ответ.

Темы: АТО Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
АТО: Боевики стреляли 10 раз, задействовали танки 19 ноября 2017, 18:45
АТО: Состояние одного раненого военного – тяжелое 19 ноября 2017, 14:32
СЦКК: Боевики обстреливают из артиллерии дома гражданских в Водяном 19 ноября 2017, 11:48
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
РФ спровоцировала гуманитарную катастрофу на Донбассе - Климкин
Президент Зимбабве Мугабе не подал в отставку
Аваков: В НФ уже готовый проект изменения Конституции
Президент Зимбабве Мугабе подает в отставку - AP
Все новости
ted

Сара Кей: сколько жизней ты можешь прожить?

Фото

Впечатляющие "до" и "после" – как менялся мир с XIX века

афиша

Что посмотреть и куда сходить в Киеве на выходных