Сутки в АТО: 26 обстрелов, 1 боец ВСУ травмирован
За прошедшие сутки, 19 ноября, боевики 26 раз нарушили перемирие - 1 боец ВСУ травмирован.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
"Ситуация в районе проведения АТО остается сложной. На разных участках линии соприкосновения российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать Минские договоренности, применяя артиллерию, танковое вооружение и минометы", - говорится в заявлении.
Прошлые сутки отличились осложнением обстановки на Луганском направлении - враг вел огонь из вооружения танка, БМП, 120-ти и 82-мм минометов и гранатометов в районе Троицкого.
В темное время суток противник выпустил 20 снарядов калибра 152-мм по оборонным укреплениям возле Причепиловки, с 82-мм минометов вел огонь по защитникам Новоалександровки и Луганского.
На этом же направлении противник активно применял пехотное вооружение.
Защитников Луганского российские наемники неоднократно обстреливали из вооружения БМП, а опорные пункты возле Станицы Луганской, Светлодарска, Новотошковского, Крымского, Новолуганского и Богуславска незаконные вооруженные формирования обстреливали в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На Донецком направлении эпицентр вооруженной нестабильности переместился из Приазовья в пригород Авдеевки.
Боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали несколько участков на подступах к этому прифронтовому города и в районе Каменки.
Военнослужащие сил АТО 16 раз открывали огонь в ответ.
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