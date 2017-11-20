Наводнение в Греции: число жертв достигло 20 человек

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Понедельник, 20 ноября 2017, 06:48

Число жертв наводнения в греческих Афинах возросло до 20 человек.

Об этом сообщает DW.

По информации DW, в воскресенье в афинском пригороде Мандра обнаружили тело 83-летнего мужчины.

Еще два человека считаются пропавшими без вести.

После сильных ливней в центральной и северной частях Греции, правительство ввело режим чрезвычайного положения.

Наводнение накрыло пригород Афин 15 ноября. Сильные дожди превратили дороги в бурные потоки грязи и мусора и вызвали серьезные разрушения.

Наводнение стало одним из худших катаклизмов за последнее десятилетие в этом районе Греции. Больше всего пострадал район Мандра.

Темы: Греция стихийное бедствие
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