Трое бойцов АТО погибли в воскресенье из-за печки
Трое военнослужащих погибли 19 ноября в одной из воинских частей, выполняющей боевые задачи на Донецком направлении в зоне антитеррористической операции.
"По предварительной информации, это произошло в результате неосторожного обращения с печным оборудованием", – сообщает пресс-центр штаба АТО.
Причины и подробности чрезвычайного происшествия сейчас выясняют.
На месте работает оперативная группа военной службы правопорядка и представители военной прокуратуры.
По факту происшествия возбуждено уголовное производство, ведется следствие.
Командование сил антитеррористической операции выражает соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.
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