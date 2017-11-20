Трое бойцов АТО погибли в воскресенье из-за печки

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Понедельник, 20 ноября 2017, 10:55

Трое военнослужащих погибли 19 ноября в одной из воинских частей, выполняющей боевые задачи на Донецком направлении в зоне антитеррористической операции.

"По предварительной информации, это произошло в результате неосторожного обращения с печным оборудованием", – сообщает пресс-центр штаба АТО.

Причины и подробности чрезвычайного происшествия сейчас выясняют.

На месте работает оперативная группа военной службы правопорядка и представители военной прокуратуры.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство, ведется следствие.

Командование сил антитеррористической операции выражает соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.

Темы: Донбасс АТО армия
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