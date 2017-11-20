В Днепре неизвестный в балаклаве ранил 4 человек

Ночью 20 ноября неизвестный открыл стрельбу по группе людей на улице Донецкое шоссе в Днепре, в результате чего 4 молодых людей получили ранения.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

"Около 1:00 ночи неизвестный мужчина подъехал на машине к группе лиц, которые стояли на Донецком шоссе, совершил несколько выстрелов в сторону лиц 1992-1994-1996 годов рождения и уехал. Четыре человека получили пулевые ранения. Один из мужчин – в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы", - сказала она.

фото полиции

Старчевская отметила, что пострадавшие не смогли ответить, знают ли они нападавшего, поскольку последний был в балаклаве.

Фото полиции

"Злоумышленник скрылся на автомобиле, предварительно, это БМВ темного цвета. Было объявлен план "Перехват". Сейчас его сняли, потому что он не дал результатов", - пояснила Старчевская.

По ее словам, с места происшествия правоохранители изъяли 12 гильз.

"Следователи открыли уголовное производство по ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 п. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - скала Старчевская.

На месте происшествия работают следователи.

Пока неизвестно, из какого оружия стрелял злоумышленник, фоторобота этого человека у полиции нет.