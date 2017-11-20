Депортированный Шавшишвили рассказал, как его били и выдворяли

Тамаз Шавшишвили, которого на днях депортировали из Украины, дал интервью по скайпу из Грузии.

Прямое включение транслировал в понедельник на своей странице в Facebook народный депутат, один из лидеров партии "Рух новых сил" Юрий Деревянко.

Шавшишвили рассказал, что 17 ноября в его дом ворвались спецназовцы СБУ, избили ногами, замотали скотчем глаза и увезли в аэропорт.

Мужчина пожаловался, что у него носом шла кровь.

По словам Шавшишвили, в аэропорту к нему подошел человек и сказал, что ему на 3 года запрещен въезд в Украину. Депортированный утверждает, что причины такого запрета ему никто не назвал.

После этого, по словам Шавшишвили, его три часа везли на вертолете. Доставили в Одессу, где вместе с другими гражданами Грузии посадили на паром до Грузии.

Мужчина утверждает, что ничего не нарушал в Украине и имел право находиться в стране. Здесь у него работа, которой он занимается уже три года.

По словам Шавшишвили, руководил операцией по его изгнанию из страны начальник Управления госохраны Валерий Гелетей.

Депортированный пожаловался, что в результате побоев у него сейчас болит лицо и руки.

"Они выкрали меня", - подчеркнул он в конце рассказа.

Как известно, 17 ноября неизвестные схватили и увезли грузинского добровольца АТО Вано Надирадзе, а также Тамаза Шавшишвили, Зураба Цинцадзе и Мамуку Абшидзе в аэропорт "Киев", чтобы выдворить за пределы страны.

Михеил Саакашвили заявил, что спецназ похитил из дома журналиста ведущей грузинской телекомпании Рустави-2 Тамаза Шавшишвили и двух его друзей.

В СБУ позже заявили, что совместно с НПУ, ГМС и пограничной службой выдворили из Украины восемь граждан Грузии, а решение принято СБУ на основании соответствующих материалов ГМС и НПУ, которые свидетельствуют, что деятельность иностранцев противоречит интересам обеспечения национальной безопасности Украины.

Евгений Кизилов, УП