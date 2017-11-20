Комитет за то, чтобы прокуратура еще год могла начинать расследования

Комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу и в целом законопроект о продлении следственными органами прокуратуры досудебного расследования уголовных производств



Об этом сообщает 20 ноября пресс-служба Верховной Рады.



Комитет поддержал законопроект №7278 на заседании 15 ноября, однако 16 ноября Верховная Рада не смогла даже включить его в повестку дня.



Законопроектом №7278 предлагается продлить срок, в течение которого следователи органов прокуратуры имеют право проводить досудебное расследование уголовных производств, подследственных следователям Государственного бюро расследований (который истек 20 ноября 2017 года), до начала функционирования ГБР, но не позднее, чем до 1 января 2019 года.



Соответствующее изменение предполагается внести в абзац 3-го пункта 1 раздела X "Заключительные положения" Уголовного процессуального кодекса.



Проанализировав законопроект, члены комитета отметили, что положения части 4-й статьи 216 УПК, которыми определяется подследственность следователей органов Государственного бюро расследований, в соответствии с абзацем третьим пункта 1 раздела X "Заключительные положения" УПК вводятся в действие со дня начала деятельности ГБР, но не позднее 5-ти лет со дня вступления в силу данного Кодекса, то есть не позднее 20 ноября 2017 года.



При этом в соответствии с абзацем 2 пункта 1 раздела ХIV "Переходные положения" УПК за следователями органов прокуратуры сохраняется право продолжения досудебного расследования уголовных производств, начатых следователями органов прокуратуры до введения в действие положений части 4-й статьи 216 УПК, до окончания досудебного расследования, но не более 2-х лет.



Таким образом, с 20 ноября 2017 года следователи органов прокуратуры имеют право только продолжать досудебные расследования и теряют полномочия по осуществлению предварительного расследования уголовных преступлений, предусмотренных частью 4-й статьи 216 УПК, совершенных после этой даты.



Эти функции должны перейти к Государственному бюро расследований, которое до сих пор не начало свою деятельность. 16 ноября конкурсная комиссия только выбрала руководство ГБР.

Возникает коллизия относительно того, кто будет открывать новые производства.



Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила "Украинской правде", что Юрий Луценко уже поднимал этот вопрос – и нового комментария не будет.