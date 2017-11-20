МВД хочет установить около 4 тысяч камер видеофиксации

Министерство внутренних дел планирует за полтора года разместить на автодорогах 4 тысячи камер для фотовидеофиксации.



Об этом сообщает 20 ноября пресс-служба МВД.



Министр внутренних дел Арсен Аваков выразил надежду, что в декабре Верховная Рада проголосует за закон, который позволит ввести видеофиксацию правонарушений на дорогах и это даст возможность существенно снизить смертность на дорогах.



"4 тысячи камер, которые будут поставлены по всей стране за полтора года после принятия закона в Верховной Раде, надеюсь, в декабре, приведет к снижению сначала на 30%, затем на 50% аварийности и смертности", – заявил Аваков.



В свою очередь директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Артем Шевченко в комментарии "Украинской правде" объяснил, что эта система будет внедряться постепенно.



"Наш базовый параметр – 4000 камер. Но это не значит, что они заработают все сразу", – отметил он.



"Мы хотим, чтобы граждане, участники дорожного движения психологически привыкали, что в первый квартал следующего года, может до полугода, система фото-видеофиксации начнет работать. Речь идет о тех, кто еще помнит "письма счастья", которые были в 2007 году", – пояснил он.



По словам Шевченко, пока нельзя сказать, все ли камеры будут новыми, заново закуплены, или будут использоваться те, которые уже есть.



"На определенных участках часть (камер -ред.) уже есть, и просто будет включаться, часть будет закупаться. Финансовая модель кто закупает, за какие средства - будет разрабатываться затем после принятия этого специального закона", – сказал спикер МВД.



На вопрос, какие средства будут задействоваться, Шевченко также отметил, что о конкретных суммах говорить пока рано:



"Нам параметры закона позволяют это делать, используя разные средства: бюджетные, частные, частно-бюджетные. Не исключено, что в разных регионах будут задействованы различные формы".

Как известно, Кабинет министров подготовил для представления на рассмотрение Верховной Рады ряд законодательных инициатив, которые должны ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения.