Деятельность прокуратуры парализована из-за отсутствия ГБР – Горбатюк

Работа органов прокуратуры парализована из-за отсутствия Госбюро расследований как органа, которому должны быть переданы функции следствия с 20 ноября 2017 года, и непродления Верховной Радой возможности прокуратуры открывать уголовные производства.

Об этом заявил начальник департамента специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, сообщает "Интерфакс-Украина"



"Парализована работа относительно невозможности следователям прокуратуры открывать уголовные производства, а орган не создан, и нет единой позиции, как в этой ситуации действовать, и кто должен их расследовать", - сказал он.

По словам Горбатюка, в настоящее время фактически прекращено расследование производств относительно бывших высших должностных лиц, и расследование дел об убийствах на Майдане во время Революции Достоинства в 2014 году.



"В этих расследованиях следователи прокуратуры утрачивают полномочия, а кому их расследовать? В полицию не передашь… Некому расследовать", - подчеркнул он.



По мнению Горбатюка, эта проблема является прямой ответственностью Верховной Рады.

"Если вы не создали (ГБР – ред.), то примите Переходные положения (Уголовного процессуального кодекса – ред.), которые позволят продолжить расследования", - объяснил Горбатюк.



"Сейчас, согласно Переходным положениям Уголовного процессуального кодекса (которые вступили в силу 20 ноября 2017 года – ред), следователи прокуратуры утрачивают полномочия, эти полномочия переходят к следователям ГБР, которых нет. Соответственно все новые уголовные производства, все преступления, которые совершаются после 20-го ноября подследственны ГБР, а это – преступления, совершенные правоохранительными органами, высшими должностными лицами… Открывать и расследовать формально некому", - добавил он.

Горбатюк допустил, что возможно будут ситуативно найдены выходы из этой ситуации, как то передача дел в полицию или следственные подразделения СБУ, но это приведет к перегрузке этих органов.



Он также пояснил, что следователям прокуратуры законодатель предоставил возможность завершать уголовные производства, начатые следователями прокуратуры.

"Речь идет о начатых (уголовных производствах – ред.) следователями прокуратуры. А начатые следователями полиции, СБУ, налоговой? У них тоже утрачиваются полномочия по расследованию", - добавил Горбатюк.

Как известно, ГБР должно было начать функционировать с 20 ноября 2017 года и соответственно начать досудебное следствие дел, которые сейчас расследуются органами прокуратуры.

В то же время, до сих пор Государственное бюро расследований не начало своей деятельности, а с 20 ноября 2017 следователи органов прокуратуры теряют полномочия по осуществлению предварительного расследования преступлений, подследственных бюро.

Ситуацию должен был исправить законопроект 7278, который бы продлил полномочия ГПУ по этим делам до 1 января 2019 года. Однако проект до сих пор не был включен в повестку дня заседания Верховной Рады.

16 ноября директором Государственного бюро расследований конкурсная комиссия выбрала Романа Трубу.



Первым заместителем председателя ГБР была избрана прокурор Ольга Варченко, а заместителем директора – заместитель экс-прокурора Киева Александр Буряк.

Эксперт реанимационного пакета реформ Александр Леменов утверждал, что кандидатуру Трубы на директора ГБР согласовал секретарь СНБО Александр Турчинов непосредственно с Петром Порошенко. В СНБО это отрицают.

Подробнее о том, откуда появился Роман Труба, и как происходило избрание председателя ГБР, читайте в материале УП.

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