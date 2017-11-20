Налог на отдых: крымские оккупанты утвердили курортный сбор

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Понедельник, 20 ноября 2017, 15:00

Оккупационные власти незаконно аннексированного Россией Крыма утвердили размер и сроки действия курортного сбора, который будет взыматься с туристов за посещение полуострова.

Такое решение приняли на заседании так называемого "комитета госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму", передает ТАСС.

"Комитет" утвердил проект регионального закона, который предлагает взымать 10 рублей за сутки проживания з каждого туриста в период с 1 мая по 30 сентября.

Налогом "в качестве эксперимента" обложат Алушту, Евпаторию, Саки, Судак, Феодосию, Ялту и Черноморском районе.

Предполагается, что от сбора будут освобождены лица моложе 18 лет, а также жители Крыма.

"Комитет" проголосовал за внесение проекта закона "О введении курортного сбора" на рассмотрение сессии так называемого "крымского парламента", которая состоится 29 ноября.

Как сообщалось, 19 июля Госдума РФ приняла закон, который предусматривает взыскание с посетителей российских курортов дополнительной платы. Эта норма распространяется и на оккупированный Крым.

Ожидается, что туристы начнут платить курортный сбор 1 мая 2018 года. В первый год ставка курортного сбора не должна будет превышать 50 рублей в сутки. Размер сбора может быть снижен до нуля в зависимости от сезона. Платить его должны все совершеннолетние туристы.

Ранее представитель оккупационной власти Крыма, так называемый министр курортов и туризма Сергей Стрельбицкий говорил, что стоимость отдыха в Крыму для россиян выше в два раза, чем в Турции, и это не говоря уже о разнице в качестве сервиса.

Темы: Крым оккупация туристы
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