Украина заняла 5 место по количеству жалоб в ЕСПЧ

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Понедельник, 20 ноября 2017, 16:04

Украинцы подали на рассмотрение Европейского суда по правам человека 6950 жалоб, что является 5-м результатом в мире.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия Украины по результатам визита ее главы Игоря Бенедисюка в ЕСПЧ во французском Страсбурге.

"10,8% (6950) жалоб поступило на рассмотрение суда от Украины, которая занимает пятое место по количеству жалоб по состоянию на 30 октября 2017 года", - заявляет ВСП.

Совет отмечает, что большинство жалоб против власти Украины (более 90%) касаются структурных проблем, которые приводят к нарушению ею норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В частности, говорится в сообщении, жалобы касаются:

- невыполнения решений украинских судов;

- затягивания досудебного следствия по уголовным делам и судебного рассмотрения гражданских, уголовных, хозяйственных и административных дел;

- необеспечения права на надлежащую судебную защиту, неэффективности расследования уголовных дел правоохранительными органами по жалобам на ненадлежащее обращение со стороны представителей органов государства;

- нарушения имущественных прав;

- ненадлежащих условий содержания и лечения лиц, находящихся под стражей.

Украинская правда
Темы: права человека суд ЕС Европа
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