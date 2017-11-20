Швейцарское золото Януковича: Луценко говорит, что контакта нет

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Понедельник, 20 ноября 2017, 16:56

Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что мешает вернуть 460 кг золота, вывезенных окружением Виктора Януковича в Швейцарию.

Об этом он сообщил в понедельник на брифинге в Киеве.

"Мы пока не можем восстановить контакт со швейцарскими коллегами", - пояснил глава ГПУ.

По словам Луценко, он планирует в ближайшее время направить туда одного из своих заместителей для выяснения ситуации.

Журналисты спросили, действительно ли это золото принадлежало семье бывшего нардепа-регионала Сергея Кацубы и экс-заместителя главы "Нафтогаза Украины" Александра Кацубы.

Луценко ответил, что знает, кому оно принадлежит, но сейчас поделиться этой информацией не может.

Как сообщал 4 сентября заместитель генпрокурора Евгений Енин, за рубежом арестованы полтонны золота, украденного и вывезенного из Украины окружением экс-президента Виктора Януковича.

Сам Луценко в тот же день заявил, что в Швейцарии нашли банковскую ячейку с большим количеством золота, которая принадлежит человеку из "семьи Януковича". Он добавил, что Генеральная прокуратура принимает меры для ареста найденного золота.

Генпрокуратура Швейцарии, в свою очередь, заявила, что знает о "золоте Януковича".

Евгений Кизилов, УП

Темы: Генпрокуратура Луценко Янукович Швейцария
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