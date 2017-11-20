Разведка: задержанный в Беларуси давно не работает в ГУР

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Понедельник, 20 ноября 2017, 16:58

Главное управление разведки Министерства обороны Украины отрицает, что Павел Шаройко является его сотрудником.

Так пресс-служба ГУР отреагировала на заявление официального представителя Комитета государственной безопасности Беларуси о причастности журналиста Шаройко к разведдеятельности на территории Беларуси в качестве сотрудника украинской разведки.

"Служба связей с общественностью ГУР МО Украины уполномочена заявить, что изложенная в указанном заявлении информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

"Павел Шаройко проходил службу в ГУР МО Украины на должности начальника пресс-службы. В 2009 году он был уволен с военной службы по состоянию здоровья", – сообщает разведка Украины.

"После увольнения Шаройко работал по ранее полученной специальности – журналистом украинских СМИ, в том числе корреспондентом на территории Республики Беларусь", – отмечает ГУР.

Как известно, 17 ноября глава Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

В "Украинском радио" добавили, что редакция несколько недель не могла связаться с Шаройко.

По словам жены Шаройко, журналиста задержали дома в Минске еще 25 октября. Перед этим в квартире был обыск.

Белорусский Комитет госбезопасности утверждает, что Шаройко работает на украинскую разведку под прикрытием и имеет целую сеть агентов-белорусов. Во время обыска у журналиста дома якобы обнаружили копии разведывательных донесений, направленных им "в центр".

По утверждению КГБ Беларуси, Шаройко признал, что полковником военной разведки Украины, а координировал его деятельность советник посольства Украины в Беларуси.

Корреспондента "Украинского радио" посетил украинский консул.

Шаройко также назначили адвоката.

Темы: Беларусь разведка шпионаж СМИ
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