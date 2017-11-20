Дело Колмогорова почти неделю едет из Киева в Мариуполь

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Понедельник, 20 ноября 2017, 18:34

Высший специальный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел неделю назад отправил дело пограничника Сергея Колмогорова в Приморский районный суд Мариуполя.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе Высшего спецсуда.

"Дело было отправлено в Мариуполь 14 ноября", - отметили в ведомстве.

При этом, в Приморском райсуде Мариуполя, отвечая на вопрос УП о назначении заседания, отметили, что дело еще не поступило в суд.

Как сообщалось, 6 ноября Высший спецсуд по рассмотрению уголовных и гражданских дел отправил на пересмотр дело пограничника Сергея Колмогорова, приговоренного к 13 годам заключения за убийство человека на посту в 2014 году.

Также суд постановил освободить Колмогорова из-под стражи.

15 ноября 2016 года Приморский райсуд Мариуполя приговорил к 13 годам тюрьмы пограничника Колмогорова.

Суд счел, что вечером 7 сентября 2014 года обвиняемый умышленно расстрелял из автомата автомобиль Skoda на окраине Мариуполя, что повлекло гибель 30-летней пассажирки – жительницы Донецка.

Позже, в в Мариупольском суде заявили, что Колмогоров приказывал оказывать физическое и психологическое воздействие на свидетеля.

Колмогоров утверждает, что выполнял приказ начальства об остановке подозрительного автомобиля, который не реагировал на требования правоохранителей.

6 ноября 2017 года Высший спецсуд начал рассматривать кассацию на данный приговор.

Защита осужденного просила отправить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Украинская правда
Темы: Генпрокуратура Пограничная служба
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