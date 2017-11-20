Расследование харьковского ДТП вышло на завершающую стадию

Расследование резонансного ДТП на улице Сумской в Харькове находится на завершающей стадии.

Об этом рассказал начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта управления Нацполиции в Харьковской области Александр Умников, передает пресс-служба полиции в Facebook.

По его словам, осталось провести около 8 экспертиз.

Умников прогнозирует, что материалы уголовного производства будут направлены в суд уже в конце ноября.

"В течение месяца проведен большой объем следственных действий и экспертных исследований... В ходе расследования уголовного производства установлено более 30 свидетелей происшествия, все их показания проработаны", - отметил он.

По информации Умникова, следователи также изучили видео с камер наблюдения и алгоритм работы светофоров на перекрестке.

Как известно, вечером 18 октября в Харькове автомобиль Lexus, который ехал на красный свет и от столкновения с Volkswagen Touareg вылетел на тротуар и перевернулся. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести.

Позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая в аварии.

За рулем Lexus находилась 20-летняя женщина, дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева. Ее уже трижды штрафовали за проезд на красный свет и превышение скорости.

Анализ показал присутствие в моче Зайцевой опиатов в момент совершения ДТП.

20 октября суд принял решение арестовать Зайцеву на два месяца без права внесения залога.

Позже в полиции сообщили, что статус водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова, который проходит как свидетель, может быть изменен.

6 ноября правоохранители сообщили Дронову о подозрении.

8 ноября Киевский районный суд Харькова принял решение взять под стражу на 2 месяца водителя Volkswagen Touareg без возможности внесения залога.

16 ноября до объявления решения апелляционного суда Дронов заявил, что может объявить голодовку.

16 ноября Апелляционный суд Харьковской области отказался смягчить меру пресечения в отношении Дронова.