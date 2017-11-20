В КГГА нашли способ, как защитить памятники от вандалов

До конца текущего месяца столичная власть планирует установить камеры видеонаблюдения возле памятников Владимиру Великому, Николаю Щорсу и Мемориалу Вечной Славы.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

Планируется, что камеры подключенат к общегородской системе видеонаблюдения. Таким образом, в КГГА собираются защищать памятники от вандализма. Об этом говорится в соответствующем поручении первого заместителя председателя КГГА Геннадия Плиса.

"Прошу принять меры по установлению камер видеонаблюдения (с возможностью реагирования на пересечение разрешенного периметра), чтобы защитить от вредоносных разрушений или повреждений памятников Владимиру Великому и Николаю Щорсу, Мемориалу Вечной Славы с подключением этих камер к общегородской системе видеонаблюдения", - говорится в документе.

Отмечается, что установленные камеры будут иметь возможность контролировать определенный периметр и оповещать о нарушениях.

Срок исполнения поручения - 29 ноября 2017.

Как известно, 7 ноября Вечный огонь у Могилы Неизвестного солдата в Киеве залили цементом – тогда конструкцию разобрали, чтобы восстановить мемориал.

А 20 ноября столичный Вечный огонь не только залили цементом, но еще и воткнули посредине крест.