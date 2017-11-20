Прокуратура Крыма инициирует международный суд по аннексии полуострова

Прокуратура АРК хочет инициировать международный судебный процесс из-за аннексии Крыма Россией по примеру Нюрнбергского процесса.

Об этом сообщил прокурор АРК Гюндуз Мамедов, отмечается на сайте прокуратуры Крыма.

По его словам, в начале текущего года он поставил задачу своим работникам сформировать доказательную базу для рассмотрения фактов, связанных с военными преступлениями, а именно - преступлениями против человечности, геноцида, совершаемых оккупантами на территории полуострова, в Международном уголовном суде.

"Наша цель: инициировать международный судебный процесс против оккупационной власти по примеру Нюрнбергского процесса. К ответственности должны быть привлечены не только исполнители, но и те, кто отдавал преступные приказы", - констатирует прокурор.

Он отмечает, что совместно с неправительственными правозащитными общественными организациями подготовлено первое информационное сообщение, которое направят в Международный уголовный суд. На завершающей стадии еще одно.

"То есть, могу откровенно заверить, что мы уверенно шагаем к началу расследования в Гааге преступлений, совершаемых в Крыму, и надеюсь на международный судебный процесс, подобный Нюрнбергскому процессу", - сказал Мамедов.