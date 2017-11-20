У Сущенко в России ухудшается зрение

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Понедельник, 20 ноября 2017, 21:11

В украинского журналиста Романа Сущенко, которого незаконно удерживают в России, ухудшается зрение из-за плохого освещения в СИЗО.

Об этом сообщила его жена Анжелика Сущенко, передает DW.

"Он держится бодро. Сказал, что у него все нормально. Единственное, что у него падает зрение. Он много читает, а свет там не очень хороший", - рассказала жена журналиста.

Об этом он рассказал ей во время последней встречи. Она была самой короткой из всех и длилась около часа.

Жена отметила, что следующее судебное заседание о продлении срока ареста будет в конце месяца. Однако на нем сможет присутствовать только адвокат.

Кроме того жена и родственники заключенного не смогут посетить основное судебное заседание в январе 2018 года из-за того, что оно будет проходить в закрытом режиме.

Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

24 января 2017 Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыма.

Сущенко до сих пор находится в российском СИЗО.

Адвокат украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин уверен, что его подзащитного засудят до 20 лет российской тюрьмы.

Темы: Росcия Сущенко суд
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