В Беларуси показали кадры с допросом задержанного украинца

Белорусские государственные телеканалы показали кадры, на которых, по их утверждениям, сняты допрос украинца Павла Шаройко и задержания фигурантов дела.

Об этом сообщает "РИА Новости".

По версии белорусского телеканала ОНТ, у журналистов в распоряжении есть "фрагмент записи допроса, где разведчик называет своего координатора - украинского дипломата, аккредитованного в Минске".

"В 2016 году еще при изменении оперативного руководителя меня перевели из отдела, который занимался журналистами, работающими под прикрытием, в отдел, где работают дипломаты под прикрытием", - говорит на видео задержанный украинец.

Он отметил, что не знает, с чем это было связано.

"Предполагаю, что это делалось накануне приезда в Беларусь на должность первого секретаря посольства Украины полковника Скворцова Игоря Васильевича. Скворцова я знаю еще со времен службы в МО Украины", - сообщил на видео Шаройко.

"РИА" отмечает, что на видео есть кадры задержания сотрудниками спецслужб "белоруса, которого подозревают в получении сведений в пользу Украины. Также демонстрируются документы, которые называются" совершенно секретными ".

Как известно, 17 ноября глава Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси задержали корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко по подозрению в шпионаже.

В "Украинском радио" добавили, что редакция несколько недель не могла связаться с Шаройко.

По словам жены Шаройко, журналиста задержали дома в Минске еще 25 октября. Перед этим в квартире был обыск.

Белорусский Комитет госбезопасности утверждает, что Шаройко работает на украинскую разведку под прикрытием и имеет целую сеть агентов-белорусов. Во время обыска у журналиста дома якобы обнаружили копии разведывательных донесений, направленных им "в центр".



По утверждению КГБ Беларуси, Шаройко признал, что полковником военной разведки Украины, а координировал его деятельность советник посольства Украины в Беларуси.

Корреспондента "Украинского радио" посетил украинский консул.



Шаройко также назначили адвоката.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины отрицает, что Павел Шаройко является его сотрудником.