Губернатор Запорожья отменил комиссию, которая разоблачила его в коррупции

Председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль отменил антикоррупционную комиссию при ОГА, в которой ранее рассказали о его незаконном обогащении.

Об этом сообщил Брыль на своей странице в Facebook.

Губернатор Запорожья подписал соответствующее распоряжение после публикаций в СМИ относительно обращения председателя комиссии в САП, ГПУ и НАЗК с заявлениями о совершении им уголовных преступлений.

Брыль утверждает, что он подписал распоряжение об отмене антикоррупционной комиссии при ОГА исключительно из-за того, что в ее работе выявили ряд нарушений.

"Со временем, в деятельности комиссии начали доминировать субъективизм и сведения личных и деловых интересов тогдашнего руководителя комиссии Дмитрия Марченко. Поскольку фактически комиссия была преобразована в инструмент бизнес "разборок", весной 2017 были изменены руководителя комиссии. И вместо Дмитрия Марченко комиссию возглавил запорожский журналист Сергей Сидоров", - пишет председатель Запорожской облгосадминистрации.

Он утверждает, что комиссия продолжала от имени облгосадминистрации направлять заявления и обращения, направленные на предоставление незаконных преимуществ в хозяйственной деятельности одних субъектов и препятствование законной хозяйственной деятельности других.

В то же время Сергей Сидоров заявил, что эти обвинения "не имеют отношения к действительности", а именно распоряжение председателя ОГА - "не что иное, как реакция на обращение комиссии, подписанное задним числом", передает "Укринформ".

Он рассказал, что узнал о роспуске антикоррупционной комиссии на сайте ОГА.

"Хотя в соответствии с Положением об антикоррупционной комиссии, решение о его отмене, как и внесении изменений в Положение могут проводиться только по согласованию с председателем комиссии. Этого сделано не было. Поэтому сейчас нами рассматривается вопрос об обращении в суд", - подчеркнул Сидоров .

Он добавил, что если органы, к которым направлены заявления о совершении председателем Запорожской ОГА уголовных правонарушений, их не будут рассматривать из-за распоряжения Брыля об отмене комиссии, Сидоров их продублирует как физическое лицо.

На прошлой неделе члены комиссии во главе с Сидоровым подписали протокол с решением направить его в Генпрокуратуру, САП и НАЗК о незаконном обогащении Константина Брыля. В нем отмечается, что обнаруженные состояния не соответствуют декларируемым доходам губернатора Запорожья.