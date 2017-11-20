Украинцы лидируют по количеству полученных разрешений на жительство в ЕС

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Понедельник, 20 ноября 2017, 23:16

Граждане Украины лидируют по количеству полученных разрешений на жительство в странах Европейского союза в 2016 году.

Такие данные Евростата за 2016, передает DW.

В прошлом году украинцы получили 588 927 тысяч разрешений. На втором месте граждане Сирии - 348 тысяч и на третьем США - 250 тысяч.

Больше всего разрешений для украинцев предоставила Польша - 87% (более 512 тысяч). Кроме того, украинцы лидируют в Чехии, Словакии, Литве и Эстонии.

Отмечается, что больше всего разрешений украинцы получили благодаря трудоустройству.

Всего в 2016 году в ЕС выдали почти 3,5 миллионов новых видов на жительство в ЕС. Это рекордное количество, начиная с 2008 года.

Темы: Украина ЕС
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