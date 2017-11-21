ЕС одобрил новые правила въезда в Шенгенскую зону

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Вторник, 21 ноября 2017, 01:47

При пересечении внешних границ Шенгена у граждан третьих стран будут регистрироваться данные о въезде, выезде и об имевшихся отказах на въезд.

Об этом сообщили в пресс-службе Европейского совета.

Совет принял постановление о системе въезда и выезда и постановление о внесении изменений в кодекс Шенгенской границы.

Новая система предусматривает регистрацию въезда, выезда и информацию об отказе во въезде для граждан третьих стран, пересекающих внешние границы Шенгенской зоны.

Как сообщается, эта система поможет сократить время проверки на границе и улучшить ее качество, автоматически расчитывая время законного пребывания путешественника в Шенгенской зоне.

Нововведение позволит также усилить безопасность в Шенгенской зоне и повысить эффективность борьбы с терроризмом, поскольку предоставит правоохранителям доступ к базе данных всех передвижений путешественника.

Теперь Совету и Европейскому парламенту необходимо подписать принятое постановление. Подписанный текст будет опубликован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней. Ожидается, что система будет введена в эксплуатацию к 2020 году.

Темы: ЕС граница
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