Парламент Зимбабве начинает процедуру импичмента Мугабе

Правящая в Зимбабве партия ЗАНУ-ПФ начинает процедуру объявления импичмента президенту Роберту Мугабе.

Об этом пишет BBC.

Представитель партии сообщил, что предложение о лишении его президентства будет представлено парламенту во вторник и процесс может занять всего два дня.

93-летнего президента Мугабе обвиняют в том, что создал условия для "узурпации конституционной власти" его женой Грейс.

Как известно, 18 ноября в Зимбабве сотни тысяч жителей столицы Хараре вышли на марш за отставку Мугабе.

Перед тем, 15 ноября, армия Зимбабве захватила штаб-квартиру ZBC, государственного вещателя подконтрольного президенту Мугабе.

Военное вмешательство состоялось в связи с политическим кризисом, вызванным решением президента уволить своего давнего союзника Эммерсона Мнангагву с должности вице-президента и назначить на эту должность свою жену Грейс Мугабе.

Также военные задержали министра финансов Зимбабве Игнатиуса Чомбо. Чомбо был ведущим членом так называемой "G40", фракции правящей партии "ЗАНУ-ПФ", возглавляемой женой Мугабе.

Сообщалось, что военные поместили Мугабе под домашний арест.

В то же время Мугабе после встречи с генералами, которые захватили контроль над страной, заявил, что отказывается уйти в отставку.