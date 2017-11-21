На Одесчине задержали иностранцев, совершивших ритуальное убийство

Правоохранители Одесской области задержали группу иностранцев по подозрению в совершении ритуального убийства.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"На месте преступления правоохранители нашли обгоревшее тело иностранца, который исчез накануне. У убитого была нарисована пентаграмма, каббалические символы и знаки, стояли свечи, различные оккультные предметы, черная курица", - говорится в сообщении.

Следы на месте преступления указывали на то, что действовала группа лиц. При поддержке СБУ и прокуратуры Одесской области подозреваемых за достаточно короткий срок задержали в порядке ст.208 УПК. Они ждут решения суда об избрании меры пресечения