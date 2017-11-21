На Одесчине задержали иностранцев, совершивших ритуальное убийство

216 просмотров
Вторник, 21 ноября 2017, 06:05

Правоохранители Одесской области задержали группу иностранцев по подозрению в совершении ритуального убийства.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"На месте преступления правоохранители нашли обгоревшее тело иностранца, который исчез накануне. У убитого была нарисована пентаграмма, каббалические символы и знаки, стояли свечи, различные оккультные предметы, черная курица", - говорится в сообщении.

Следы на месте преступления указывали на то, что действовала группа лиц. При поддержке СБУ и прокуратуры Одесской области подозреваемых за достаточно короткий срок задержали в порядке ст.208 УПК. Они ждут решения суда об избрании меры пресечения

Темы: Одесская область убийство полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
На Одесчине депутатов и чиновников задержали на взятке 18 ноября 2017, 14:33
В Одесской области взорвали автомобиль, водитель погиб 5 ноября 2017, 02:15
Матиос о "захвате" части в Одессе: Военные должны были стрелять на поражение 1 ноября 2017, 11:48
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Госдеп одобрил поставку ПТРК Javelin Грузии
ЕС одобрил новые правила въезда в Шенгенскую зону
Прокуратура Крыма инициирует международный суд по аннексии полуострова
Главные новости дня – за 60 секунд
Все новости
афиша

Ночь в ТелеКарандаше и еще 8 событий, которые стоит посетить

Ученые доказали

Коты все-таки любят людей

хакеры

Зачем заклеивать камеру ноутбука