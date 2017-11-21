В США разбился военный самолет
Один из пилотов погиб, и один пострадал в результате катастрофы тренировочного военного самолета ВВС США T-38 Talon в Техасе.
Об этом говорится в сообщении базы ВВС США Лафлин в Дель-Рио, штат Техас.
Самолет разбился примерно в 4 часа ночи по местному времени в 14 милях к северо-западу от базы.
Пострадавший летчик был госпитализирован в региональный медицинский центр Валь-Верде
"Наш самый большой приоритет в это время - забота о семье и друзьях наших летчиков", - сказал полковник Мишель Прайор, 47-й вице-командующий базы.
"Мы - близкая семья, и когда такая трагедия происходит, каждый член Вооруженных сил США чувствует это. Наши люди имеют первостепенное значение, и мы стремимся обеспечить их сохранность и безопасность".
Обстоятельства катастрофы расследуются.
Лафлин - самая большая учебная база в ВВС США.
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