В США разбился военный самолет

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Вторник, 21 ноября 2017, 07:06

Один из пилотов погиб, и один пострадал в результате катастрофы тренировочного военного самолета ВВС США T-38 Talon в Техасе.

Об этом говорится в сообщении базы ВВС США Лафлин в Дель-Рио, штат Техас.

Самолет разбился примерно в 4 часа ночи по местному времени в 14 милях к северо-западу от базы.

Пострадавший летчик был госпитализирован в региональный медицинский центр Валь-Верде

"Наш самый большой приоритет в это время - забота о семье и друзьях наших летчиков", - сказал полковник Мишель Прайор, 47-й вице-командующий базы.

"Мы - близкая семья, и когда такая трагедия происходит, каждый член Вооруженных сил США чувствует это. Наши люди имеют первостепенное значение, и мы стремимся обеспечить их сохранность и безопасность".

Обстоятельства катастрофы расследуются.

Лафлин - самая большая учебная база в ВВС США.

Темы: США
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