Сутки в АТО: 17 обстрелов, один боец ​​ВСУ погиб

168 просмотров
Вторник, 21 ноября 2017, 07:22

За минувшие сутки, оккупанты, применяя минометы, 17 раз нарушили перемирие. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий сил АТО погиб.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Оперативная обстановка в районе проведения АТО остается сложной. Российско-оккупационные войска на разных участках линии разграничения продолжают осуществлять обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Прошлые сутки отличились осложнением обстановки на Приазовье, что на Донецком направлении.

Еще в светлое время суток враг неоднократно вел огонь из минометов различных типов и пехотного вооружения по защитникам Водяного, Павлополя и Чермалыка.

С наступлением сумерек противник обстрелял из миномета калибра 120-мм защитников Талаковки.

В общем, по оборонным укреплениям этих четырех населенных пунктов российские наемники выпустили почти 100 мин различных типов.

Также из минометов 82-го калибра и гранатометов обстреляны подступы к Авдеевке и Новотроицкому.

На Луганском направлении в течение суток пророссийские незаконные вооруженные формирования из гранатометов вели огонь в районе Новгородского, из вооружения БМП - у Луганского, а из крупнокалиберных пулеметов - неподалеку Новозвановки и Новоалександровки.

В ответ украинские военнослужащие 10 раз подавляли огневую активность противника.

Темы: АТО боевые действия Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Боевики обстреливают бойцов в Приазовье из минометов и пулеметов 20 ноября 2017, 18:31
Трое бойцов АТО погибли в воскресенье из-за печки 20 ноября 2017, 10:55
Сутки в АТО: 26 обстрелов, 1 боец ​​ВСУ травмирован 20 ноября 2017, 06:12
powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Сутки в АТО: 17 обстрелов, один боец ​​ВСУ погиб
Госдеп одобрил поставку ПТРК Javelin Грузии
ЕС одобрил новые правила въезда в Шенгенскую зону
Прокуратура Крыма инициирует международный суд по аннексии полуострова
Все новости
исследование

Привычки, которые на самом деле вас старят

исследование

Почему сновидения важны для нашего здоровья

мандри

Континент без турфирм. Советы 3-х самостоятельных путешественников по Азии