Google будет бороться с российской пропагандой

Компания Alphabet будет отслеживать российскую пропаганду в Google News.

Об этом заявил исполнительный директор Alphabet Эрик Шмидт в интервью во время Форума международной безопасности в Канаде, пишет motherboard.vice.com.

"Мы хорошо знаем об этом, и мы работаем над обнаружением такого сценария, который вы описываете и деранжируем эти сайты", - сказал Шмидт, отвечая на вопрос, почему крупнейшая поисковая компания в мире продолжала классифицировать российские сайты как новости.

"Это в основном RT и Sputnik. Мы хорошо знаем, и мы пытаемся разработать системы для предотвращения этого", - добавил он.

При этом Шмидт исключил, возможность полного удаления этих сайтов с платформы.

"Мы не хотим запрещать сайты. Это не то, как мы работаем. Я категорически не сторонник цензуры. Я очень сильно склоняюсь к ранжированию. Это то, что мы делаем", - сказал Шмидт.

Как известно, соцсеть Twitter запретила размещать рекламу на своей платформе российским пропагандистским каналам Russia Today и Sputnik. Facebook также ввел требование раскрывать спонсоров политической рекламы на своей платформе.

Ране минюст США обратился к российской телекомпании RT, ранее Russia Today, с предложением зарегистрировать американское отделение вещателя как "иностранного агента". Однако телеканал RT не выполнил требования министерства юстиции США признать себя иностранным агентом.

Главред RT Маргарита Симоньян на своем сайте обвинила США в "войне" против российских СМИ и посягательстве на свободу слова.

В связи с этим в России заявили о готовности дать ответ в ситуации с "ущемлением" российских СМИ в США.

Позже министерство юстиции России предупредило "Радио Свобода" и его проекты, канал "Настоящее время" и сайт "Idel.Реалии", что работу в РФ могут ограничить, поскольку "деятельность может быть квалифицирована как деятельность иностранного агента".