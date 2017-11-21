Путин встретился с Асадом в Сочи
Президент России Владимир Путин провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом в Сочи.
Об этом сообщает сайт Кремля.
Встреча состоялась в понедельник, 20 ноября, но сообщили о ней лишь теперь.
Сообщается, что Путин представил Асада руководящему составу Министерства обороны РФ и Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, которое присутствует в Сочи для проведения серии совещаний.
Путин заявил, что на понедельник у него была запланирована беседа с Эмиром Катара, на вторник - с президентом США Дональдом Трампом, затем - с лидерами стран ближневосточного региона.
Как известно, 22 ноября в Сочи Путин встретится с президентом Турции и президентом Ирана для обсуждения ситуации в Сирии.
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