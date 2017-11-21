Порошенко уволил заместителя главы Службы внешней разведки
Президент Петр Порошенко уволил Владимира Синькевича с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.
Об этом говорится в указе №378 от 20 ноября, обнародованном на сайте главы государства.
"Уволить Синькевича Владимира Геннадиевича с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.
Причины увольнения не указаны.
Как известно, 13 сентября 2017 года президент назначил главой Службы внешней разведки Украины Егора Божка.
17 октября Порошенко уволил Игоря Разинкова с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.
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