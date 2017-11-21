Порошенко уволил заместителя главы Службы внешней разведки

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Вторник, 21 ноября 2017, 09:33

Президент Петр Порошенко уволил Владимира Синькевича с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.

Об этом говорится в указе №378 от 20 ноября, обнародованном на сайте главы государства.

"Уволить Синькевича Владимира Геннадиевича с должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.

Причины увольнения не указаны.

Как известно, 13 сентября 2017 года президент назначил главой Службы внешней разведки Украины Егора Божка.

17 октября Порошенко уволил Игоря Разинкова с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки.

Украинская правда
Темы: Порошенко разведка
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