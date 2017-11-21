Мэр Одессы ответил на информацию о российском паспорте

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Вторник, 21 ноября 2017, 10:41

Мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что распространение информации о наличии у него российского паспорта – это провокация.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Не верьте вранью и слухам", - сказал Труханов в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию с российским паспортом.

Мэр Одессы отметил, что ранее уже ответил на все вопросы о его возможном втором гражданстве и готов сделать это снова.

Как известно, о российском паспорте Труханова, его номере и дате выдачи ранее сообщало "Слідство.Інфо" в своем расследовании, проведенном в 2016 году.

Сам Труханов отрицал владение российским документом. Он утверждал, что его паспорт подделка, выполненная бывшим мэром Эдуардом Гурвицем.

Наличие у Труханова скандального документа проверяли сотрудники управления СБУ в Одесской области. Но доказательств не нашли.

Однако база данных Федеральной налоговой службы РФ свидетельствует, что у мэра Одессы есть российский паспорт.

Темы: Одесса паспорт Росcия местная власть
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