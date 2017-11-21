НСТУ: Со спецслужбами не сотрудничаем, ждем помощи Шаройко

Национальная общественная телерадиокомпания Украины заявляет, что не сотрудничает с украинской разведкой, а к работе корреспондента в Беларуси Павла Шаройко претензий не имеет.

Об этом говорится в заявлении UA:Перший от 21 ноября.



Комитет государственной безопасности Беларуси обвинил Павла Шаройко в шпионаже.



Общественная телерадиокомпания заявляет, что "не имеет со спецслужбами отношений, выходящих за пределы официальных, и не сотрудничает ни с одной из них", задачи и миссия общественного вещателя состоят в другом.



Компания отмечает, что Шаройко работал в зарубежной корреспондентской сети "Украинского радио" с 2015 года и качество его репортерской работы "не давало никакого повода для претензий ни к содержанию, ни к форме его репортажей".



В последнее время Шаройко освещал из Минска дело пропавшего гражданина Украины Павла Гриба, переговорный процесс Минской группы, а также российско-белорусские военные учения "Запад 2017".



16 ноября жена Шаройко Елена прибыла из Минска в Киев и сообщила, что 25 октября Павла задержал белорусский Комитет госбезопасности. Она попросила предоставить мужу отпуск по "семейным обстоятельствам".



Тогда общественная телерадиокомпания направила официальные запросы в Министерство иностранных дел Украины, Службу безопасности Украины и консульство Украины в Беларуси.



Телерадиокомпания предполагает, что "отсутствие какой-либо официальной реакции или заметной активности государства в этом деле имеет свои резоны, непонятные гражданам".



Общественная телерадиокомпания вместе с семьей Павла Шаройко "надеется, что в ближайшее время Украинское государство сделает все возможное для защиты своего гражданина и возвращения его домой".