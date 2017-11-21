Закон о выходном 25 декабря получил подпись спикера

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Вторник, 21 ноября 2017, 12:58

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал и направил на утверждение президенту закон о введении выходного дня на католическое Рождество 25 декабря.

Об этом сообщается на сайте парламента.

Законопроект №5496, за который 16 ноября проголосовали народные депутаты, предлагает добавить выходной день 25 декабря, а 2 мая, наоборот, сделать рабочим.

По закону у Петра Порошенко есть 15 дней, чтобы подписать и ввести в действие закон или отклонить его. В случае одобрения украинцы будут отдыхать на католическое Рождество уже в этом декабре.

Как сообщалось, 16 ноября Верховная Рада поддержала законопроект №5496 о праздновании Рождества дважды - 25 декабря и 7 января, но исключили из праздничных дней 2 мая.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Верховная Рада празднования законодательство
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