Москаль назвал масштабную спецоперацию на Закарпатье "пшиком"

Председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль называет масштабную спецоперацию по противодействию контрабанде в Закарпатье очковтирательством.



Такой вывод можно сделать из его заявления, обнародованного на официальном сайте 21 ноября.



По его словам, спецоперация на так называемой "частной границе" Закарпатья "продолжает обрастать различными домыслами и небылицами, которые и близко не имеют отношения к реальности".



"Никаких сотен обысков на Закарпатье не проводилось и не могло проводиться за полтора дня. Не было никаких изъятий "арсеналов оружия", "огромного количества наркотиков", "миллионов евро, долларов и гривен", в ходе спецоперации не изъяли даже ни одной пачки сигарет", – отмечает Москаль.



По его словам задержали бывшую начальницу Береговского отдела Дежгеокадастру Е.Шинкевич, которую сразу же отпустили под домашний арест.



"И это не удивительно, потому что разрешительную документацию на "приватизацию границы", подписывала не она, а бывший и.о. начальника областного управления Госгеокадастра В.Токар, давно бежавший за границу. Что касается задержанного А.Горвата, который оформил на себя пограничную землю в 2014 году, то его также уже отпустили домой", – говорится в его комментарии.



Москаль объясняет, что Украина в пределах Закарпатья имеет 130 км границы с Венгрией, 205,4 км границы с Румынией, 98,5 км границы со Словакией и 33,4 км с Польшей.



"И на всю эту территорию Государственная пограничная служба не имеет никакого документа, удостоверяющего право постоянного пользования землей. Главная причина в том, что за оформление документации нужно платить деньги, за потерю из-за изъятия земель сельскохозяйственного и лесохозяйственного назначения – возмещение, кроме того, залесненная территория изымается только Кабинетом министров", – говорит губернатор.



"Чтобы решить эту проблему, следует провести огромную работу и заложить сотни миллионов гривен в бюджет Госпогранслужбы. Со времен обретения Украиной независимости никакая работа не ведется, а средства не закладываются", – отмечает Москаль.



Глава Закарпатской ОГА выразил сожаление, что журналисты "сделали из Закарпатья Сицилию, а из А.Горвата - Аль Капоне".



По словам Москаля, Западная Украина находится на внешней границе ЕС, которая охраняется очень тщательно.



"Там нет никаких "частных границ", а пограничники и таможенники далеко не так коррумпированы, как бы некоторым хотелось в Украине. Однако ежедневные сверки результатов работы венгерских и украинских пограничников показали, что никакой массовой контрабанды здесь нет", – отмечает губернатор.



16 ноября силовики заявили, что проводят масштабную спецоперацию по противодействию контрабанды на Закарпатье.



Также сообщалось, что в рамках спецоперации в Закарпатье правоохранители задержали экс-руководителя управления Госгеокадастра в Береговском районе.