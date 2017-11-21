Украина требует от военных РФ отцепиться от крымских юношей

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Вторник, 21 ноября 2017, 14:22

МИД Украины выразил решительный протест в связи с призывом Россией на военную службу украинцев, живущих в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

"Согласно обнародованным данным Министерства обороны Российской Федерации, уже более 800 человек-жителей временно оккупированной Автономной Республики Крым отправлены в места прохождения военной службы", - отмечает ведомство.

По его данным, осенью 2017 года государство-оккупант планирует забрать на военную службу около 2000 крымчан, в том числе за пределами полуострова.

В МИД рассказали, что 14 ноября третий комитет Генассамблеи ООН утвердил проект обновленной резолюции "Ситуация с правами человека в Крыму", в котором Россию призывают "прекратить практику принуждения жителей Крыма к службе в вооруженных или вспомогательных силах Российской Федерации, в том числе с помощью давления или пропаганды".

Дипломатическое учреждение напоминает, что, согласно международному гуманитарному праву, государству-оккупанту запрещается принуждать жителей захваченных территорий служить в ее вооруженных силах.

"МИД Украины требует от Российской Федерации отменить незаконное решение о призыве на военную службу на временно оккупированной территории Крыма, устранить все вызванные им последствия...", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, с 1 октября оккупационная власть начала осеннюю призывную кампанию в аннексированном Россией Крыму.

Украина уже неоднократно требовала прекратить это.

Украинская правда
Темы: Крым Росcия оккупация армия призыв
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