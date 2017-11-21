СМИ: Чиновник ГСЧС может быть причастен к пожару в "Виктории"

Два года пожарные фиксировали нарушения в лагере "Виктория", где в сентябре произошел пожар, но руководитель ГСЧС Одесской области не обратился в суд о закрытии детского учреждения.

Об этом сообщает "Бигус.инфо".

Отмечается, что во время пожарной проверки в 2016 и в 2017 годах было выявлено около 30 нарушений, в частности не подключения к пожарной сигнализации. Оба раза был выписан штраф на 51 гривну.

"В Украине Государственная служба по чрезвычайным ситуациям обязана закрывать объекты, которые не соблюдают пожарных норм. Такое право пожарным предоставляет Кодекс гражданской защиты Украины", - говорится в расследовании.

Также отмечено, что за два месяца после пожара прокуратура Одесской области вручила подозрение руководителю райотдела ГСЧС Одесской области, которому инкриминируют служебную халатность.

"Инспектор должен был остановить работу лагеря, ведь знал о нарушениях, выявленных в 2016 - 2017 годах, но ничего не сделал", - говорится в публикации.

Журналисты издания сообщают, что пожарную автоматику в лагере "Виктория" устанавливала одесская компания ООО "Укртехбезопасность", но договор на обслуживание и передачу сигнала лагерь ни с одной компанией не заключил, поэтому сигнал о пожаре никуда не передался, а спасатели узнали о возгорании только за полчаса, когда им по телефону позвонили работники "Виктории".

С 2015 года в Украине сигнал о пожаре передается исключительно через частные компании (по утвержденному приказом министра МВД Арсена Авакова в 2015 году в "Правилах с пожарного наблюдения" - ред).

Отмечается, что посредничество на передаче сигнала в Украине внедрило само руководство министерства чрезвычайных ситуаций, а инициаторами были несколько руководителей МЧС Украины, среди которых Анатолий Косарь, Николай Горбенко, Григорий Рева и Олег Лысков, которые сейчас имеют достаточно большой бизнес, частично переписанный на родственников.

Информресурс добавляет, что зарабатывает "на задержке передачи сигнала" и семья главы ГСЧС Одесской области Виктора Федорчака.

"На побережье Черного моря Федорчак попал только в 2015 году, до этого восемь лет возглавлял ГСЧС Кировоградщины. К 2017 году его родная сестра Александра Стасюк владела ООО "Пожарно-техническая защита", а ныне оформлена в этой компании экономистом. Фирма сидит в одном офисе с другим предприятием, которое занимается монтажом и передачей тревожного сигнала - ООО "АПС-Кировоград"", - сообщается в расследовании.

"Последняя входит в группу компаний "АПС" с центральным офисом в Киеве. Сейчас группа компаний записана на экс-главу Главного управления МЧС Украины в Кировоградской области (1998-2005 гг) Александра Адамовича, его семью и бизнес-партнеров Юрия Дрозда.

Как известно, в ночь на 16 сентября в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка. В результате погибли трое детей. Также в больницу доставлены двое несовершеннолетних.

Полиция задержала директора лагеря Петроса Саркисяна по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель детей.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отстранил от должности главу Киевской райадминистрации Одессы Владимира Сушкова, директора лагеря Саркисяна и его зама, который отвечал за пожарную безопасность заведения.

Директор департамента образования Елена Буйневич сама подала в отставку.

18 сентября Киевский районный суд арестовал без права внесения залога подозреваемого в нарушении правил пожарной безопасности директора детского лагеря "Виктория".

В этот же день без права внесения залога суд арестовал воспитательницу детского лагеря Наталью Янчик. Впоследствии стало известно, что она уволилась с работы в лагере за месяц до трагедии.

28 сентября апелляционный суд Одесской области освободил Янчик из-под стражи на поруки народного депутата от БПП Мустафы Найема.

Позже в полиции сообщили, что пожар в детском лагере "Виктория" мог произойти из-за забытого и включенного кипятильника в одной из комнат, где жил воспитатель лагеря.