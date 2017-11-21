Парубий за то, чтобы у министров не забирали мандат Рады

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий поддерживает идею совмещения народными депутатами работы в парламенте и в Кабинете министров.

Об этом он сказал журналистам 21 ноября в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Законопроект, который предусматривает совмещение должностей министра и народного депутата. Я об этой идее говорил публично. Лично я поддерживаю эту идею: чтобы министр, будучи избранным на работу в Кабинет министров, мог оставаться народным депутатом", - сообщил Парубий.



По его словам, такая практика существует во многих европейских странах, в частности в Великобритании, и позволяет улучшить сотрудничество между парламентом и правительством.



Парубий отметил, что пока данный законопроект невозможно вынести на рассмотрение в сессионный зал, потому что по нему нет решения профильного комитета Рады.