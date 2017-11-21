Плотницкий озвучил свою версию событий в Луганске

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Вторник, 21 ноября 2017, 15:39

Главарь незаконного вооруженного формирования "ЛНР" Игорь Плотницкий заявляет, что что ситуация в Луганске "находится под его контролем и в ближайшее время будет полностью решена".

Об этом сообщает 21 ноября сайт Плотницкого.

"Сегодня в центре Луганска жители города могли видеть большое количество людей в военной форме, заявляющих, что учувствуют в учениях по приказу руководства Министерства внутренних дел ЛНР", – пишет он.

Главарь "ЛНР" подтверждает, что ситуация связана с отстранением Игоря Корнета от "должности министра внутренних дел" в связи с возбуждением уголовного дела.

"События сегодняшнего дня в очередной раз доказали, что решение было принято верное. Попытки определенных структур Министерства внутренних дел таким способом оспорить решение суда перешли все границы допустимого", – заявляет Плотницкий.

"Со своей стороны, хочу заверить, что ситуация находится под контролем руководства "ЛНР" и в ближайшее время будет полностью решена", – отмечает главарь боевиков.

"..могу с уверенностью сказать, что попытки определенных лиц задержаться у власти ценой дестабилизации обстановки внутри государства напрасны, и в ближайшее время будут полностью нейтрализованы", – заверил он.

Накануне Игорь Плотницкий отстранил Корнета от "должности" в связи с возбуждением уголовного дела, однако тот опровергает свою отставку, забаррикадировавшись в здании т. н. "МВД ЛНР".

Корнет также заявил о задержании на оккупированной части Луганской области украинских диверсантов.

Темы: "ЛНР" ОРДЛО
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