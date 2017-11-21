Уволили еще одну судью, отбиравшую права у автомайдановцев

Высший совет правосудия уволил судью Подольского райсуда Киева Викторию Швыденко, которая в феврале 2014 года лишила водительских удостоверений 3 активистов "Автомайдана".

Об этом сообщает пресс-служба ВСП со ссылкой на результаты заседания, которое состоялось 21 ноября.

"Высший совет правосудия решила снять Швыденко Викторию Анатольевну с должности судьи Подольского районного суда города Киева на основании пункта 3 части 6 статьи 126 Конституции Украины", - говорится в решении.

Отмечается, что рассмотрение соответствующего вопроса инициировала вторая дисциплинарная палата совета 31 мая.

Основанием для дисциплинарного взыскания стали нарушения судьи при рассмотрении в феврале 2014 дел о лишении 3 активистов водительских прав.

Как известно, 31 октября за аналогичные действия Высший совет правосудия уволил судью Шевченковского районного суда Киева Людмилу Козятник.